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Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti - Son Dakika

Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti

19.06.2021 12:42

Çektiği videolarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile güzel oyuncu Müjde Uzman'ın aşk yaşadığı öğrenildi. Bir süredir beraberlik yaşayan çift, Instagram hesapları üzerinden paylaşım yaparak aşklarını açıkladı.

Yıllar önce şarkılarıyla adından söz ettiren Oğuzhan Uğur, uzun süredir sosyal medyada içerik üretiyor. YouTube'da yayınlanan videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur, özel hayatıyla da gündem oldu.

İLİŞKİLERİNİ İLAN ETTİ

37 yaşındaki fenomen Oğuzhan Uğur, dün sosyal medya hesabından 36 yaşındaki oyuncu Müjde Uzman ile arabada çektiği bir fotoğrafı paylaşarak ilişkisini ilan etti. Günbatımında çektiği fotoğrafı "Güneşin doğuşu batışından farksız" notuyla paylaşan Uğur'a takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşk yaşadıklarını ilan etti

"YENİ FAVORİ ÇİFTİMİZ"

Aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Müjde Uzman ise "90'lar karışık kaset" yazdı. Çiftin pozunu gören takipçileri ise "Yeni favori çiftim" ve "Yeni yengemiz ile eniştemiz" yorumunu yazdı.

Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşk yaşadıklarını ilan etti

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine modellik ile başlayan Uzman, ardından Vj'lik yaptıktan sonra oyunculuğa adım attı. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, günümüze kadar bir çok dizi ve proje de yer aldı.

Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşk yaşadıklarını ilan etti

2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, 20 Dakika ve Kiralık Aşk gibi dizilerde yer alan Müjde Uzman, sinema dünyasına 2015 yılında Hadi İnşallah filmi ile adım attı. Uzman son olarak Savaşçı dizisinde rol aldı.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünü mezunu olan Oğuzhan Uğur, okul döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirdikten sonra Osman Sınav ile çalışmaya başladı. 2011 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan Ağır Abi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı.

Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşk yaşadıklarını ilan etti

Ayrıca 2012 yılında Çok Şükür isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yaptı. Albüm dışında tekli single çalışmaları ile müzik kariyerini sürdüren Oğuzhan Uğur'un single çalışmaları Terbiyesizim, Panpa, Birinci Vazife, İstemiyorum, Sağ Salim ve Bal Prensesim gibi şarkıları var. Hasan Atilla Uğur'un oğlu olan Oğuzhan Uğur, şimdilerde YouTube ve Instagram'da içerik üreticiliği yapıyor.

Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti

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Son Dakika Magazin Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti - Son Dakika Magazin


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