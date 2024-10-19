''Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi'' İş insanları Özbekistan'da buluştu - Son Dakika
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Turizm

''Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi'' İş insanları Özbekistan'da buluştu

\'\'Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi\'\' İş insanları Özbekistan\'da buluştu

World Tourism Forum'un organize ettiği Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'un ev sahipliğinde, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi' farklı ülkelerden iş insanlarını Özbekistan'da buluşturdu.

19.10.2024 18:30
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World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi"nde bir araya gelen farklı ülkelerden iş insanları, ülkedeki yatırım olanaklarını ve Fergana bölgesinin yükselen pazar potansiyelini ele aldı. Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'un ev sahipliğinde, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen zirve, Fergana eyaletine bağlı Kokand şehrinde bulunan Hudayar Han Sarayı'nda gerçekleştirildi. Forumun açılışında konuşan Fergana Bölgesi Yatırım ve Dış Ticaretten Sorumlu Vali Yardımcısı Nuriddin Mamajonov, Fergana'nın çok tanınmadığını, sadece vadi olarak bilindiğini ancak Fergana, Andican ve Namangan olmak üzere 3 bölgeden oluştuğunu anlattı.

Bölgenin tarihinin çok eski olduğunu, Çin kayıtlarında 3 bin yıl önceye dayandığının aktarıldığını kaydeden Mamajonov, "Bizim bu forumdan maksadımız Fergana bölgesini insanlara tanıtmak. Çünkü Fergana'nın sanayisi, imkanları çok fazla. Foruma 30'dan fazla ülkeden iş insanları katıldı. Amacımız bu insanlara, iş imkanlarımızı göstermek. Fergana'da nasıl çok iyi kimya sanayisi, pamuk, ipek ve tekstil üretimi var, bunu gösterelim istiyoruz." diye konuştu.

'Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi' İş insanları Özbekistan'da buluştu

KONUŞMACILAR BÖLGENİN YATIRIM VE TURİZM OLANAKLARINI ELE ALDI

Açılış konuşmalarının ardından zirve çeşitli oturumlarla devam etti. Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da "Turizm Altyapısı: Yatırımın Ana İtici Gücü" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, turizmin sadece para kaynağı değil, aynı zamanda gençler için çok büyük bir istihdam alanı olduğunu ve sosyal kalkınmayı da sağladığını söyledi.

Bölgede turizmin geliştirilmesi ve öne çıkaracak özelliklerinin belirlenmesi gerektiğini anlatan Yavuz, Fergana'nın da bu anlamda doğal güzellikler ve güçlü kültürel miras gibi özellikleri olduğunu ifade etti. Yatırım ve turizm başlıklarında düzenlenen panellerde, farklı ülkelerden 25'i aşkın konuşmacı yer aldı, "Fergana'nın Sanayi İşbirliği ve Yatırım Cazibesi", "Vadi'nin İncisi Fergana: Turizm Fırsatları", "Yatırım Projelerinin Finansmanı" gibi konu başlıkları ele alındı.

'Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi' İş insanları Özbekistan'da buluştu

Zirvede, Kazakistan Turizm Komitesi Başkanı Kairat Sadvakassov, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqadir, Kuveyt Yatırım Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Al Jasim ve 2019-2024 dönemi Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jose Ramon Bauza Diaz'ın aralarında bulunduğu iş ve yatırım dünyasından 250'yi aşkın katılımcı yer aldı.

'Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi' İş insanları Özbekistan'da buluştu

Ressam Sayime Serra Erdoğan da etkinlik alanında, Türkiye ve Özbekistan arasında kültürel ve sanatsal bir köprü kurmak amacıyla fütürist resim atölyesi düzenledi. Katılımcıların da katkılarıyla tamamlanan resim, Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'a hediye edilecek.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda Özbekistan'da yetişen tarım ürünleri ile sanayi ürünleri de sergilenerek, katılımcılara tanıtıldı. Bölgenin kültürel mirası, doğal güzelliği ve yükselen pazar potansiyeline dikkatin çekildiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi" ile Özbekistan'ın Fergana Vadisi'ne önemli yatırımların çekilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi amaçlıyor. Zirve, Fergana Bölgesi Valisi Bozorov'un da katılımıyla yapılan kapanış programıyla sona erdi.

'Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi' İş insanları Özbekistan'da buluştu

Ticaret Bakanlığı, Özbekistan, Ekonomi, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Turizm ''Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi'' İş insanları Özbekistan'da buluştu - Son Dakika

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