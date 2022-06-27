Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 130 gündür haber yok - Son Dakika
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Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 130 gündür haber yok

27.06.2022 09:43
Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 130 gündür haber yok

İTALYA'da açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) 130 gündür haber alınamadı.

İTALYA'da açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) 130 gündür haber alınamadı. Aydınlı olan Çakır'ın eniştesi Davut Gür (52), "Hala bir ses yok. Ablası, annesi ve babası merak içinde. En azından öldüyse cenazesini memleketine defnetmek istiyoruz. Artık akıbetini öğrenmek istiyoruz" dedi.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta, Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında feribotta bulunduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi. Çakır'ın, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya gitmeyi planladığı belirtildi. Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide aradığı ancak bulamadığı öğrenildi.

Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan babası Sedat Çakır (71), annesi Hülya Çakır (70), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür, 130 gün geçmesine rağmen Mehmet Çakır'dan haber alamadı. Yeşim Gür, yanan feribottaki 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi örneği vermiş ancak bundan da bir sonuç alınamamıştı.Mehmet Çakır'ın eniştesi Davut Gür ise "Hala bir ses yok. Ablası, annesi ve babası merak içinde. En azından öldüyse cenazesini memleketine defnetmek istiyoruz. Artık akıbetini öğrenmek istiyoruz. 130 gün oldu bir haber alamadık" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Mehmet Çakır, Yunanistan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 130 gündür haber yok - Son Dakika

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