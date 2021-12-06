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Ferizli Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Ferizli Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

06.12.2021 17:35
Ferizli Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Ferizli Belediyesi 2021 yılının son meclis toplantısı olan Aralık Ayı toplantısı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 6 gündem maddesi müzakere edilerek, oy birliğiyle karara bağlandı.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, meclis toplantısı öncesi 2021 yılını değerlendirdi.

Güzel eserler bırakmaya, kalıcı hizmetler yapmaya devam edeceğiz

Yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gündoğdu, "Bir önceki hizmet dönemimizde olduğu gibi 2022 yılında da Ferizli'mize güzel eserler bırakmaya, geleceğe yönelik kalıcı hizmetler ortaya koymaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizden aldığımız güçle önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz. Allah'ın izniyle hep beraber Ferizli'mizi layık olduğu yere getireceğiz. İnşallah yeni projelerle Ferizli'mizin değerine değer katmaya devam edeceğiz. Ferizli için aldığımız kararların birçoğu ve hatta tamamına yakını belediye meclisimizden oy birliği alınmıştır. Buda istikrarlı, kararlı ve Ferizli için çalışıldığının bir göstergesidir. Hizmetlerin hayata geçirilmesi ve ilçemize kazandırılmasında sizlerin büyük katkıları olmuştur. Bu bakımdan hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gündem

Gündemin birinci maddesinde, Ferizli Belediyesi 2022 yılı geçici işçi vize teklif cetvellerinin onaylanması ile ilgili başkanlık makamının teklifi görüşülerek, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesin de ise Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Ferizli Belediyesi'ni temsil edecek üyelerin seçimi yapıldı. Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine asil üye olarak Abdurrahman Kaşkaş seçilirken, yedek üye olarak ise Muharrem Solak seçildi.

Gündemin üçüncü maddesinde görüşülen, Ferizli Belediyesi 2021 mali yılı bütçesinde ödenek yetersizliği bulunan bölümlere, ödenek fazlalığı bulunan bölüm ve maddelerden aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, 5393 sayılı belediye kanununun 75'inci maddesi (b) bendi gereğince Ferizli İlçe Emniyet Amirliğine, Ferizli Belediyesi bütçesinden 1 adet drone alınması ile ilgili yazı işleri müdürlüğünün teklifi görüşülerek, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde görüşülen, Sakarya Karasu- Akçakoca devlet yolu üzerinde yapılmakta olan üst geçide isim verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi, oybirliği ile hukuk komisyonuna havale edildi.

Gündemin altıncı maddesinde, mülkiyeti Ferizli Belediyesine ait Nalköy Mahallesi 116 ada 1 parseldeki binanın Ferizli İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi konusu görüşüldü. Bina'nın 10 yıllığına Ferizli İlçe müftülüğüne tahsis edilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Ferizli Belediye Meclisi Aralık ayı meclis toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Ferizli Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ferizli Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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