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Ferizli Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ferizli Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

07.06.2021 13:52
Ferizli Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Ferizli Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda tek gündem maddesi karara bağlandı.

Konuşmasına Bitlis'te şehit olan kahraman güvenlik güçlerimize rahmet dileyerek başlayan Başkan Gündoğdu, "Eren-11 operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucumuza ve Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Tüm İmkanlarımızla Sahalardayız

Toplantıda konuşan Başkan Gündoğdu, "Uzun süredir devam eden pandemi sürecine rağmen Ferizli Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla birlikte hep sahada olduk ve olmaya devam ediyoruz" dedi.

62 Km. Tarla Yolu Yapıldı

Tarla yollarında bakım ve onarım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Gündoğdu, "Şuana kadar 62 km tarla yolunu tesviye ettik. Merkez kırsal ayrımı yapmadan sürdürdüğümüz çalışmalarımız neticesinde vatandaşlarımızdan olumlu geri bildirimler alıyoruz. Bu durum çalışma iştahımızı daha çok arttırıyor. Tarla yollarında çalışmalarımız, mahallelerimizin tamamında sürecek. Bu duygularla, Haziran ayı meclis toplantımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Gündem

Gündemin tek maddesinde, Sakarya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 7 Mayıs 2021 tarihli yazısı ile Ferizli ilçesine bağlı Ahmet Çavuş, Akçukur, Bakırlı, Koyunağılı, Teberik ve Sinanoğlu mahallelerinde 3402 sayılı kadastro kanununun geçici 8. madde hükümlerince yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapacak 6 bilirkişi listesi oybirliği ile seçildi.

Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapacak bilirkişi listesi şu isimlerden oluştu;

Ahmet Çavuş: Adil Kılıç, Erhan Mavi, Ahmet Kırval, Sinan Şen, İmran Tekin, Ahmet Gobal.

Akçukur Mahallesi: Mehmet Çirkin, Ali Uğurhan, Selahattin Orhan, Erdal Akdemir, Bayram Aksoy, Recep Ece.

Bakırlı Mahallesi: Aydın Candan, Hüseyin Tekin, Turgay Yıldırım, Yakup Dursun, Mehmet Tunç, Alirıza Durmuş.

Koyunağılı Mahallesi: Yusuf Aydoğdu, Fuat Kaymak, Hüsnü Bayraktar, Ekrem Kurnaz, Murat Kahyaoğlu, Ersoy Eren.

Teberik Mahallesi: Naci Fıçıcı, Salim Çam, Erdinç Öner, Bahattin Yeşil, Adem Yemiş, Sezgin Doğan.

Sinanoğlu Mahallesi: Ahmet Öztürk, Yaşar Bakırtaş, Kemal Şahintürk, Bayram Ali Çuhadar, Sedat Şeren, Abdullah Şahin.

Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Ferizli Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Gündoğdu, Haziran, Bitlis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ferizli Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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