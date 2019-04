Ferzan Özpetek'in Son Filmi 'NAPOLİ'NİN Sırrı', Sinemalardan Sonra İlk Kez Blutv'de!

Kraliçe Victoria'nın hayatının anlatıldığı 'Victoria', 3'üncü sezonuyla BluTV'de yerini alırken, Oscar ödüllü usta oyuncu Sean Penn'in başrolünde olduğu bilimkurgu dizisi 'The First' de izleyicilerle buluşacak. Ferzan Özpetek'in son filmi 'Napoli'nin Sırrı', zengin içeriğin öne çıkanları arasında yer alıyor.

Nisan'da BluTV'de tanıtım: https://youtu.be/3jKZC8z66Cw

BluTV, Nisan ayında dizi severleri hem heyecanla bekledikleri yapımların yeni sezonları hem de yepyeni dizilerle buluşturuyor. 'Doctor Who' dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Jenna Coleman'ın başrolünde olduğu 'Victoria', merakla beklenen üçüncü sezonuyla sevilen dijital platformda seyircilerle buluşacak. Kraliçe Victoria'nın 18 yaşında tahta geçişi ve Prens Albert'la evlendikten sonra yaşadıklarını anlatan dizinin yeni sezonu 1800'lü yılların ortalarında geçecek.

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn'in başrolünde yer aldığı 'The First', Nisan ayında izleyicilerin BluTV'de heyecanla izleyecekleri yapımlar arasında yer alıyor. Mars'a yapılan ilk insanlı yolculuğu konu edinen dizide astronotların hazırlık süreçleri ve gezegende koloni oluşturma serüvenleri anlatılıyor. Dizi, 'House of Cards'ın yaratıcısı olan Beau Willimon'ın imzasını taşıyor. İtalya ve Almanya ortak yapımı suç dizisi 'Gomorrah' da 4'üncü sezonuyla BluTV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

'Batman' ve 'Superman' gibi popüler kültürün kült serilerini seçkisine ekleyen BluTV, Nisan ayında Ferzan Özpetek'in son filmi 'Napoli'nin Sırrı'nı programına dahil ediyor. İtalya'da pek çok ödül kazanan film, sinemalardan sonra ilk kez ve sadece BluTV ekranlarında olacak. Gerilim türündeki film, beklenmedik bir anda hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışıp kalan Adriana'nın (Giovanna Mezzogiorno) hikayesini anlatıyor. 7 dalda Oscar ödülü kazanan 'Gravity', Tolga Karaçelik'in üç dalda Altın Portakal ödülüne layık görülen ilk filmi 'Gişe Memuru', ve başrollerinde Tom Cruise ile Gene Hackman'ın olduğu sinema tarihine damgasını vuran filmlerden 'The Firm' de BluTV'de izleyicilerle buluşacak yapımlar arasında yer alıyor.