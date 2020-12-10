Festival'de patlatılan havai fişekler maymunları korkuttu - Son Dakika

Festival'de patlatılan havai fişekler maymunları korkuttu

10.12.2020 11:10

Tayland'da bir tapınakta düzenlenen festivalde yapılan havai fişek gösterisi maymunları korkuttu.

Tayland'da bir tapınakta düzenlenen festivalde yapılan havai fişek gösterisi maymunları korkuttu.

Tayland'ın Lopburi kentinde bulunan Budist tapınağında düzenlenen bir festivalle patlatılan havai fişekler, tapınakta yaşayan maymunları korkuttu. Maymunlar için düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı festivalde havai fişekler tek tek ateşlendi. Korkuya kapılan maymunlar festivalin gerçekleştirildiği alandan kaçtı. Festivale katılan Chokchai Panumas, "Maymunlar normalde oldukça agresif ancak korktukları zaman bebek gibi oluyorlar" dedi.

(İHA)

Festival'de patlatılan havai fişekler maymunları korkuttu
Festival'de patlatılan havai fişekler maymunları korkuttu
Festival'de patlatılan havai fişekler maymunları korkuttu
Festival'de patlatılan havai fişekler maymunları korkuttu

Havai Fişek, Tayland, Budizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Festival'de patlatılan havai fişekler maymunları korkuttu - Son Dakika


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