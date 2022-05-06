Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mesai sonrası da poliklinik hizmeti verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mesai sonrası da poliklinik hizmeti verilecek

06.05.2022 18:12
Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mesai sonrası da poliklinik hizmeti verilecek

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan yeni düzenleme ile 9 branşta mesai sonrası da poliklinik hizmeti verilecek.

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan yeni düzenleme ile 9 branşta mesai sonrası da poliklinik hizmeti verilecek.

Başhekim Prof. Dr. Erol Keleş, düzenlediği basın toplantısında, hastanede yapılan ek saat güncellemesi ile 9 Mayıs'tan itibaren 9 branşta mesai sonrası, 17.00-21.00 saatleri arasında poliklinik hizmeti vermeye başlayacaklarını belirtti.

Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini artırarak sürdürdüklerini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, dahiliye, kardiyoloji, kulak burun boğaz, göz, nöroloji, ortopedi, fizik tedavi ve aynı zamanda devam eden radyoloji kliniklerimizde mesai sonrası bölgemize ve şehrimize hizmet edebilmek açısından 17.00 ile 21.00 saatleri arasında ek mesai uygulanacaktır. Vatandaşlarımız özellikle Alo 182'den veya hastanemiz internet sayfasından randevularını alarak mesai sonrası da hastanemizden hizmet alabilecekler. Bu hizmet için özverili davranışlarından dolayı hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
19 Yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın Katil Zanlısı Tutuklandı 19 Yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın Katil Zanlısı Tutuklandı TÜBİTAK MAM gemisi, Kuşadası Körfezi'nde deprem araştırmalarını sürdürüyor TÜBİTAK MAM gemisi, Kuşadası Körfezi'nde deprem araştırmalarını sürdürüyor

Fethi Sekin, Elazığ, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mesai sonrası da poliklinik hizmeti verilecek - Son Dakika


Son Dakika
18:11 Parkta gündüz vakti ayrı yaşadığı eşini defalarca bıçaklayarak katletti!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:21:44. #1.13#
SON DAKİKA: Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mesai sonrası da poliklinik hizmeti verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement