Fethiye'de 10. FETEX Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fethiye'de 10. FETEX Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi

Fethiye'de 10. FETEX Fuarı kapılarını açtı

6 saat önce

Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) 10. kez kapılarını açtı.

Fethiye'de 10. FETEX Fuarı kapılarını açtı, System.String[]

Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) 10. kez kapılarını açtı.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketinin (MARFO) organizasyonunda, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Tüm Sanayiciler ve İş Adamları (TÜMSİAD) ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle Çamköy Bekir Eser Kapalı Pazar yerinde açılan fuarda, 100 firmanın standı bulunuyor.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizin Türkiye açısından fırsata çevrilebileceğini söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde insanların Kovid-19 nedeniyle kapalı ortamlarda kaldığını anlatan Şahiner, "Şu anda ülkemizde bu tehlikenin olmaması bizim için büyük fırsat. Turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlanıp, bölgemize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

MARFO Fuarcılık Genel Müdürü Volkan Gülcan da fuarı 400'e yakın markayla açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Toplam 4 bin 500 metrekare alana kurulan fuar, 7 Mart'ta sona erecek.

Fethiye Belediyesi, Marmaris, Fethiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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