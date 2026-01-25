Muğla'nın Fethiye ilçesinde karısını tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.
Süleyman Demirel Bulvarı 638 Sokak'ta Veli K, eşi Hatice M'yi tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan kadın, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Veli K. ise İlçe Emniyet Müdürliğü Asayiş Büro Amirliği ekibince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Eşini Tüfekle Yaralayan Adam Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?