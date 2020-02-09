Fethiye'de sera üreticisinin sobalı don nöbeti - Son Dakika
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Fethiye'de sera üreticisinin sobalı don nöbeti

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle ürünlerini dona karşı korumaya çalışıyor.

Fethiye'de sera üreticisinin sobalı don nöbeti, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle ürünlerini dona karşı korumaya çalışıyor.


Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının ilçede gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.


Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 2 dereceye düşmesi, örtü altı üreticisini olumsuz etkiledi. Üreticiler, hava kararınca sera içinde nöbet tutmaya başladı. Seranın girişine astıkları termometrelerde sıcaklığın 2 dereceye düştüğünü gören üreticiler, odun attıkları sobaları ateşleyerek sıcaklığı korumaya çalıştı. Karaçulha, Patlangıç, Çamköy, Kargı Mahalleleri'nde domates, patlıcan ve kabak yetiştiriciliği yapan çiftçiler, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle seralara kurdukları sobaları yakarak, zirai dona karşı önlem aldı.


Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam ediyor.


Kargı Mahallesi'ndeki serasında patlıcan üreten Nurettin Kargı, soğukla mücadele ettiklerini, seralarda derece 2'ye düşünce soba yakmak zorunda olduklarını söyledi.


Kargı, serada sıcaklığın düşmemesi için sabaha kadar serayı bekleyeceğini dile getirdi.


Kabak yetiştiriciliği yapan Ramazan Aydemir ise bitkilerin zirai dondan etkilenmemi için erkenden sobaları yaktıklarını anlattı.


Serasından yakında hasat yapacağını belirten Aydemir, "Ürünlerimiz zaar görmesin diye erkenden sobayı yaktık. Sabaha saat 9'a kadar mecbur bekleyeceğiz" dedi.


Mehmet Tunç da bitkilerinin zirai dondan etkilenmemesi için sabaha kadar nöbet tutacaklarını kaydetti. - MUĞLA

Fethiye, Kargı, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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