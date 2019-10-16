Son Dakika Haberleri: Fethiye'de yamaç paraşütü Çinlilerin yeni gözdesi
Son Dakika Güncel Fethiye'de yamaç paraşütü Çinlilerin yeni gözdesi

Fethiye'de yamaç paraşütü Çinlilerin yeni gözdesi

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 70'ten fazla ülkeden bin 200 paraşüt pilotunun katıldığı 20. Uluslararası Fethiye-Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin açılış töreni dün Babadağ'da yapıldı.

Fethiye'de yamaç paraşütü Çinlilerin yeni gözdesi, System.String[]

Türkiye seyahatlerinin Çinliler arasında gittikçe popüler olmasıyla birlikte son yıllarda daha fazla Çinli turist Fethiye'ye gitmeyi tercih ediyor. Özellikle Babadağ'da yamaç paraşütü denemek Çinli turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın verdiği bilgilere göre, yerel yönetim, Çinli turistlere daha iyi hizmet vermek üzere ilçeye Çince tabelalar yerleştirme kararı verdi ve ilgili önerge hali hazırda yerel mecliste onaylandı.

Festivale katılan Çin heyetinin başkanı Guizhou Eyaleti Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Wu Tao, etkinlik sayesinde Fethiye'den başarılı deneyimler öğrenerek, edindiklerini Guizhou'da uygulamayı istediklerini belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Babadağ, Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:56 Kaynak: Bültenler
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