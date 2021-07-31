Fethiye'de yerleşim yerinde yangın çıktı - Son Dakika

Fethiye'de yerleşim yerinde yangın çıktı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde sebebi belirsiz bir şekilde orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde sebebi belirsiz bir şekilde orman yangını çıktı. Fethiye Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki yerleşim yerinin bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye arazöz ve Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. HABER: Serhat Ozan YILDIRIM/FETHİYE, (DHA)-

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