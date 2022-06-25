Fethiye'de yılan paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de yılan paniği

25.06.2022 08:39
Fethiye'de yılan paniği

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir iş yerine yaklaşık 1 metre boyundaki yılan panik oluştururken, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir iş yerine yaklaşık 1 metre boyundaki yılan panik oluştururken, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Olay, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren yaklaşık 1 metre boyundaki sarı ot yılanını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde itfaiye ekipleri tarafından özel aparat ile yakalanan yılan doğal ortamına salındı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı Yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı Muğla'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücü kurtarıldı Muğla'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de yılan paniği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 08:46:14. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de yılan paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement