Fethiyespor, 1461 Trabzon'u 4-1 ile geçti

31.01.2026 18:39
Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon'u 4-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor evinde 1461 Trabzon'u farklı mağlup ederek rahatladı: 4-1. Maça hızlı başlayan Fethiyespor 10'uncu dakikada Yusuf Türk'ün golüyle öne geçti: 1-0. Lacivert-beyazlılar 12'nci dakikada bir kez daha Yusuf Türk'le golü buldu, durum 2-0 oldu. İlk devre 2-0 Fethiyespor'un üstünlüğü ile sonuçlanırken, 1461 Trabzon takımı 49'uncu dakikada Enes Karakuş'un golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Fethiyespor 52'nci dakikada Ramazan Çevik'in ayağından üçüncü golünü kaydetti: 3-1. Ev sahibi takımda bu kez Uğur Ayhan sahne aldı, 74'üncü dakikada tabela 4-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Fethiyespor sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Bu sonucun ardından Fethiyespor puanını 24'e çıkarırken, 1461 Trabzon ise 31 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

1461 Trabzon, Fethiyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Fethiyespor, 1461 Trabzon'u 4-1 ile geçti
