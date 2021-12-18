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FETÖ'cülerden askeri öğrenci seçimindeki ilginç detay: "Ayaklarımın düz taban olup olmadığına baktılar" - Son Dakika

FETÖ'cülerden askeri öğrenci seçimindeki ilginç detay: "Ayaklarımın düz taban olup olmadığına baktılar"

18.12.2021 13:00
FETÖ'cülerden askeri öğrenci seçimindeki ilginç detay: "Ayaklarımın düz taban olup olmadığına baktılar"

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıs ifadesinde, askeri öğrenci seçiminde ayaklarının düz taban olup olmadığına baktıklarını, sınavı kazandıktan sonra FETÖ'cülerin kendisine askeriyede göze batmamaları uyarısında bulunduklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıs ifadesinde, askeri öğrenci seçiminde ayaklarının düz taban olup olmadığına baktıklarını, sınavı kazandıktan sonra FETÖ'cülerin kendisine askeriyede göze batmamaları uyarısında bulunduklarını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Cihan C., savcılığa verdiği ifadesinde FETÖ mensuplarının askeri okula nasıl öğrenci aldıklarını ve okuldaki süreci anlattı. Daha önce Jandarma Genel Komutanlığının askeri okullarına başvurup elenen Cihan C., akrabaları aracılığıyla köyüne kadar gelen FETÖ'cüler tarafından İstanbul'a götürülüp eğitim gördüğünü, ardından da Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksekokulu'na bu şekilde girdiğini anlattı.

"Ayaklarımın düz taban olup olmadığını kontrol ettiler"

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan ve savcılıkta ifade veren Cihan C., kendisini askeri okul sınavlarına hazırlanması için İstanbul'a götürdüklerini söyleyerek, "Bir gün tarlada çalışırken benim köylüm olan Murtaza C. ve Salih Enes H. yanıma geldi. Daha önce askeri okul sınavına girdiğimi ve kaybettiğimi duymuşlar. Birlikte geldiği Salih isimli şahsın benimle ilgileneceğini ve çalıştığım taktirde okula girmemi sağlayabileceklerini söylediler. Sonra beni İstanbul'a götürme teklifinde bulundular. Orada ders çalışarak sınava hazırlayacağını, ev ile ilgili olarak herhangi bir masrafımın olmayacağını ve ayakkabımı çıkartmamı söyledi. Önce anlamadım ama sonradan ayakkabımı düz taban olup olmadığını anlamak için çıkarttığını anladım. Ben de teklifini kabul ettim. Bu görüşmeden yaklaşık iki buçuk ay sonra Salih beni aradı ve gelmemi söyledi. Ben de otobüse binerek İstanbul'a gittim. Otogarda beni Salih karşıladı. Birlikte 'Saray' kod adını verdikleri Kartal'da bulunan bir örgüt evine gittik. Salih beni bu eve yerleştirdi, bundan sonra bu evde kalacağımı ve benimle Kazım K.'nın ilgileneceğini söyleyerek evden ayrıldı" dedi.

"FETÖ evinde peynir ekmek yedirdiler"

Örgüt evinde yiyecek bir şeyler olmadığı için sorduğu sorular sonrası sözde ev abisinin kendisine kızdığını belirten Cihan C., "Kazım bana birkaç tane daha öğrencinin eve geleceğini söylediği için ilk birkaç gün hiçbir faaliyet yapmadık. Ben bu evde kalmaya başladıktan iki gün sonra evde yiyecek hiçbir şey olmadığından Kazım'a ne yiyip içeceğimizi sordum. Bana birkaç günlük sıkıntı olduğunu, idare etmemi ve halledeceğini söyledi. İki gün ekmek peynir yedim. Kombi bozuk olduğundan da çok üşüdüm ve kendisine bunu da sordum. Bana benim çok sıkıntı yaptığımı söyledi ve kızdı. Sonra üç arkadaş daha benimle birlikte askeri okul sınavlarına hazırlanmak için bu eve getirilip yerleştirildi. Bir süre sonra Metin Y. isimli şahıs eve geldi, artık kendisinin bizden sorumlu olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

"Askeriyede kendinizi belli etmeyin ve göze batmayın"

Askeri okulların mülakatına girdikten sonra FETÖ'cüler tarafından sınav sonucu açıklanmadan kendisine 'Hayırlı olsun' dediklerini beyan eden Cihan C., "2014 yılında üniversite sınavlarına girdim ve kazanarak askeri okula başvurdum. İlker, Gökhan ve Yahya'da kazanarak askeri okula başvurdular. Ben, Gökhan ve İlker jandarma, Yahya da Kara Kuvvetleri Komutanlığını kazandı. Mülakatlara gittik ve başarılı olduk. Mülakatlardan sonra Metin Y. beni aradı ve 'Hayırlı olsun, bundan sonra seninle 'Yıldırım' isimli şahıs ilgilenecek' dedi ve intibak eğitiminden sonra ne zaman nerede buluşacağımızı söyledi. İntibak eğitimi bittikten sonra Metin'in söylediği tarihte söylediği yere İlker, Gökhan ve ben gittik. Kızılay'da Yıldırım isimli şahıs ile buluştuk. Göz göze geldik ve arkasından takip ederek bir eve gittik. Bundan sonra bizimle kendisinin ilgileneceğini, haftada bir hafta sonları bu evde buluşacağımızı, askeriyede de göze batmamamızı ve kendimizi belli etmememizi söyledi" beyanında bulundu.

"Köye kadar gelip beni buldular"

Okul yaz tatiline girdikten sonra köyüne döndüğünü ve FETÖ'cülerin kendisini orada da bulduğunu ifade eden Cihan C., "2015 yılının yaz aylarında okulun birinci sınıfı bitti ve memlekete izne gittik. İzindeyken Yıldırım köye geldi. Beni buldu ve neden görüşmelere gitmediğimi sordu. Ben de Salih'in biz bu okula girerken kendileri ile görüşmeye ömür boyu devam edeceğimizi söylemediğini söyledim. O da benimle bir sıkıntısının olmadığını, sadece dostluğunun arkadaşlığının bitmesini istemediğini, görüşmelere gitmezsem okulu bitirmemin zor olacağını söyledi. Ben de köyde fazla göze batmamak için tamam dedim ve gönderdim" diye konuştu. - ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Ankara, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'cülerden askeri öğrenci seçimindeki ilginç detay: 'Ayaklarımın düz taban olup olmadığına baktılar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'cülerden askeri öğrenci seçimindeki ilginç detay: "Ayaklarımın düz taban olup olmadığına baktılar" - Son Dakika
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