FETÖ'den firari eski savcı Dalkuş tutuklandı

Dalkuş: "Kararın hukuki olmadığını düşündüğüm için teslim olmadım"

İSTANBUL - Kırmızı bültenle aranırken Esenyurt'ta yakalanan Ergenekon davasının duruşma savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ergenekon davasının eski duruşma savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, dün Jandarma'nın operasyonuyla yakalanmıştı.

İl jandarma komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından Dalkuş, öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Örgüt üyeliği suçundan açılan davanın görüldüğü İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Dalkuş, verdiği ifadesinde örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Kaçabilecek durumda olmama rağmen yurt dışına kaçmadığını kaydeden Dalkuş, "15 Temmuz'dan sonra gözaltına alındım. Çıkarıldığım mahkemece sağlık sorunlarım nedeniyle serbest bırakıldım. Savcının itirazı üzerine hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararın hukuki olmadığını düşündüğüm için teslim olmadım. Sağlık sorunlarım var ve hala tedavim devam ediyor. İnsan sağlığı her şeyin önündedir. Bu yüzden adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bildiğim her şeyi daha önce anlattım" dedi.

Dalkuş'un ardından söz alan avukatı da müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, hakkındaki suçlamalar, benzer konumdaki diğer şüphelilerin tutuklu olması, bugüne kadar kaçmış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağından Murat Dalkuş'un tutuklanmasına karar verdi.

Yargıtay'daki davada kırmız bülten çıkmıştı

Öte yandan Yargıtay 8. Ceza Mahkemesi tarafından "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından davası görülen firari savcı Dalkuş hakkında geçtiğimiz günlerde kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.