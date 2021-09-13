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FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI - Son Dakika

FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI

13.09.2021 14:03

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan sınıf öğretmeni Emel K. (32) polis tarafından yakalandı.

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan sınıf öğretmeni Emel K. (32) polis tarafından yakalandı. Emel K.'nin, örgütün kapatılan dershanesinde 'ser rehber' (baş rehber) olarak görev yaptığı, zeki çocukları tespit edip, ideolojik eğitimler verdiği öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve dershanelerde 'ser rehber' olan Emel K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Emel K.'yi Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada gözaltına aldı. Emniyete götürülen Emel K.'nin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Emel K.'nin ayrıca görev yaptığı dershanede zeki çocukları tespit edip örgüte kazandırmaya çalıştığı iddia edildi. Emel K.'nin, 7-11 yaşındaki çocuklara örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okuttuğu ve ideolojik eğitimler verdiği öne sürüldü.

Emel K.'nin eşi Zafer K.'nin (33) de 2018 yılında örgüt üyeliği suçundan cezaevine girdiği, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt içerisinde 'Kemal' kod adı kullandığı belirtildi. Zafer K.'nin de örgütün sözde 'il yurt sorumluluğu' yaptığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emel K. adliye sevk edildi. 2018 yılında örgüt üyeliğinden 4 ay tutuklu kalan Emel K. cezasının kesinleşmesiyle yeniden cezaevine girdi.

FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI
FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI
FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, PDY soruşturması, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI - Son Dakika
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