Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

9 SANIK HAKİM KARŞISINDA

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Huzur Özer, Emrah Ak ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi.

Söz verilen tanık L.D, eskiden yüzbaşı olarak görev yaptığını, halen örgüt üyeliğinden tutuklu olduğunu, 2021'de Bağlıca'da Maydonoz Döner şubesini açtığını belirterek şu beyanda bulundu: "Ben 7,5 yıl örgüt üyeliğinden ceza aldım. O dönem ailemde sağlık sorunlarıyla da uğraşıyorduk. Şubeyi o yüzden devretmek istedim. Cevat Dalli de devredeceğimi duymuş. İlk aşamada yüzde 20'sini devrettim. Paranın bir kısmını kuyumcu olan Tahsin Özbay'a bıraktırdım. Tahsin'i kuyumcu olması nedeniyle tanırım. Güvenlik açısından altınlarımı ona bırakırdım. Özbay'ın örgütle bağı yoktur. Bu paraları kendim gönderemedim Cevat Dalli'ye ödettirdim, çünkü infazım açıklanmıştı. Hatay'da kaçak durumdaydım kimseye söylememiştim."

"'AKIN İSMİNİ KULLANIYORDU"

Tanık M.K, Konya'da Maydonoz Döner şubesi olduğunu, eskiden öğretmenlik yaptığını ve örgütle herhangi bir bağının olmadığını ifade ederek Ankara'da Maydonoz Döner'in Dikmen şubesinde ortaklığının bulunduğunu, akrabası olduğu için Huzur Özer'in orada çalıştığını, Huzur'un adının ailede de "Akın" olarak geçtiğini ve bir kod ad olmadığını söyledi.

Tanık R.E, eskiden subay olduğunu, hakkında FETÖ'den işlem yapıldığını ve ihraç edildiğini anlatarak, Maydonoz Döner'in İncek şubesinde çalıştığını, sanıklardan Huzur Özer'i "Akın" olarak tanıdığını, Huzur ismini bildiğini ama kullanmadığını belirtti.

"Akın"ın bir kod ad olmadığını dile getiren R.E, "Benim sanıklarla örgütsel bir bağım yok sadece ticaret ilişkimiz var. Maydonoz Döner için örgütün yönlendirmesi olmadı. Bahadır Tatlıbaş'la telefon konuşmalarımızda geçen para dağıtımı Somca Gıda AŞ'den alacaklarımızla alakalıydı.

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

Tanık beyanlarının ardından söz verilen tutuklu sanık Emrah Ak, suçsuz olduğunu savunarak "Ben özellikle FETÖ'den işlem görmüş kişileri işe almadım. Örgütten talimatta almadım. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Huzur Özer de tanık beyanlarına bir diyeceğinin olmadığını belirterek "İsim değişikliğiyle alakalı açtığım bir dava var, ben yıllardır Akın ismini kullanıyorum. Bu isim bir kod ad değil. Kalp hastalığım var. Tutukluluğum hastalığımı kötü etkiliyor. Tahliyemi istiyorum." beyanında bulundu.

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını isteyerek mahkemeden beraat talep etti.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Huzur Özer ve Emrah Ak'ın dosyadaki delil durumu göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti. Tutuksuz sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verdi. Dosyada, gelinen aşamada tutuklu sanık kalmadı, duruşma 31 Mart 2026'ya ertelendi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR NE?

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmaya çalıştığı, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel faaliyetlere başladığı anlatıldı.

FETÖ'nün örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yöntemler aradığı belirtilen iddianamede, Somca Gıda AŞ'ye bağlı Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman sağladığı, örgüt üyelerine de iş imkanı oluşturarak maddi destek verdiği tespitine yer verildi.

Firmanın Ankara'daki şubelerinde örgüt mensuplarını istihdam etmek için yüklü miktarda "himmet" toplandığı belirtilen iddianamede, söz konusu şubelerin resmi sahibinin ya da ortağının örgüt üyeliğine dair suç kaydı bulunmadığı ancak bu kişilerin yakınlarının örgüt üyeliğinden suç kaydı olduğu ve şubelere gayriresmi olarak ortak oldukları belirtildi.

Sanıkların terör örgütünün hedefleri doğrultusunda örgüte fon sağladığı aktarılan iddianamede, 9 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.