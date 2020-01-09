"FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası - Son Dakika
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"FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım etikleri iddiasıyla biri firari, 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı dava, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım etikleri iddiasıyla biri firari, 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı dava, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilerek ertelendi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatlarının savunması alındı.

Savunma yapan avukatlar, müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Adil Öksüz'ün HTS kayıtları istendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak Adil Öksüz hakkında yapılan soruşturmada, Öksüz'ün kullandığı tespit edilen telefon hatlarıyla ilgili HTS kayıtlarının, temin edilmişse, 15 Temmuz ve 15 Ağustos 2016 tarihleri arasındaki kayıt suretlerinin mahkemeye gönderilmesinin istenilmesine hükmetti.

Tutuklu sanıklardan Alper Karabulut hakkında Ankara 2. Ağır Ceza, tutuklu sanıklardan Rüştü Karakaya hakkında da İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemelerinde, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından açılan davaların bu dava dosyasıyla birleştirilmesi hususuna muvafakat verildiğini aktaran heyet, uygun görülmesi halinde dosyaların bu mahkemedeki dosyayla birleştirilmesi için gönderilmesine karar verdi.

Yakalamalı sanık Cihat Yıldız hakkında beyanda bulunan üç tanığın bir sonraki duruşmada dinlenilmesini de kararlaştıran heyet, tutuklu sanıklar Ali Sami Yıldırım, Alper Karabulut, Rüştü Karakaya ve Zafer Çay'ın, mevcut delil durumu dikkate alınarak bu hallerinin devamına yönelik hüküm kurdu.

Heyet duruşmayı 25 Mart'a erteledi.

Firari Adil Öksüz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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