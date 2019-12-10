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FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASINDA MÜTALAA (1)

7 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAEski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı.

FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASINDA MÜTALAA (1), System.String[]

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Mütalaada ayrıca sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istendi. Sanıklardan antrenör İsmail Şengül'ün ise beraati talep edildi.


Bekir İrtegün, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:57 Kaynak: DHA
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