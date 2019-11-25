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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 7 şüpheli itirafçı oldu

6 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltı kararı verilen 2'si teğmen 90'ı astsubay 92 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 7 şüpheli itirafçı oldu, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltı kararı verilen 2'si teğmen 90'ı astsubay 92 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla, ankesörlü ve kontörlü telefonlarla ardışık ve periyodik şekilde haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 2'si teğmen 90'ı astsubay 92 şüpheli hakkında geçen Cuma günü gözaltı kararı verildi. Tamamı daha önce TSK'dan ihraç edilen şüphelilerin yakalanması için, Ankara merkezli 22 ilde, operasyon yapıldı. Operasyonlarda şüphelilerden 63'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlardan 7'sinin emniyet sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı olduğu ve örgütün mahrem yapılanması hakkında bilgi verdikleri belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber:  Özkan ARSLAN/ANKARA, -


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:19 Kaynak: DHA
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