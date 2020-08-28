FETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da yakalandı - Son Dakika

FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün Isparta 'nın Yalvaç ilçesindeki kadın üyelerinden sorumlu imamı F.G., Antalya 'da yakalandı.

Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar

ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam