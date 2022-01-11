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Pinhan Restaurant davasında savcı mütalaasını açıkladı - Son Dakika

Pinhan Restaurant davasında savcı mütalaasını açıkladı

11.01.2022 13:34
Pinhan Restaurant davasında savcı mütalaasını açıkladı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli toplantılarının yapıldığı ve toplanan himmet paralarının şirket geliriymiş gibi sisteme aktarıldığı Maltepe'deki "Pinhan Restaurant"a ilişkin 12'si firari 27 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli toplantılarının yapıldığı ve toplanan himmet paralarının şirket geliriymiş gibi sisteme aktarıldığı Maltepe'deki "Pinhan Restaurant"a ilişkin 12'si firari 27 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında 20 sanığın cezalandırılmasını, 7 sanık için ise beraatını talep etti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada üç tanık dinlendikten sonra savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Maltepe'de bulunan Pinhan Restaurant'tan örgüte ait birçok evrakın araca yüklenerek Samandıra'da bulunan ve örgüte ait olan inşaatta yakılacağı yönünde ihbar yapıldığı aktarıldı. Mütalaada, 'mini kasa'  isimli belgede ise himmet hesabının tutulduğu, kimden ne kadar alındığı, kime ne kadar verildiğinin belirlendiği, özellikle Mısır'da örgüt adına yapılan okulun tüm bilgi, belge, doküman ve harcama belgelerinin sanki bu kafe-restoranın muhasebesi gibi saklandığı aktarıldı.Mütalaada Pinhan Restaurant'ta FETÖ'nün toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, burada himmet ve gelirlerin sanki şirketin geliriymiş gibi gösterip sisteme sokulduktan sonra gelirlerin örgüte aktarıldığı anlatıldı. Ticari bir işletme olması gerekirken kendi faaliyet alanı ile hiç örtüşmeyecek bir şekilde kurban parası toplamak için belge bastırdıkları, milleti zorunlu tutmak üzere listeler hazırladıkları,  fakat tüm FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmalarında ilgi çeken hususu ise hiçbir yerde, derneklerinde, vakıflarında kesilen kurbanlar ile alakalı bir bilgiye rastlanılmaması olduğu belirtildi. Mütalaada, toplanan kurban paralarının çetelesi tutulduğu halde kesilen kurbanlarla ilgili hiçbir belgenin bulunmaması kurbanların kesilmediğine ve örgütün amaçları doğrultusunda başka alanlarda kullanıldığını ortaya koyduğu aktarıldı.

20 SANIK HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİSavcı mütalaasında 12 sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", 3 sanığın aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak cezalandırılmasını, 5 sanık hakkında ise "Örgüte üye olmakla birlikte yardım" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Firari 12 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilmesi talep edilen mütalaada, 7 sanık hakkında ise beraat kararı verilmesi talep edildi. Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme heyeti sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartlarının devamına karar verdi. Heyet mütalaaya karşı savunma yapmak için avukatların süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Pinhan Restoran, Maltepe, Pinhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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