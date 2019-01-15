Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon
1 saat önce
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından iki ayrı operasyon düzenlendi.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:22 Kaynak: AA
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