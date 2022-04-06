FETÖ'nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca'ya 7,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca'ya 7,5 yıl hapis cezası

06.04.2022 13:10
FETÖ'nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca'ya 7,5 yıl hapis cezası

FETÖ'nün 'Meksika İmamı' olduğu iddiasıyla, MİT'in operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilen tutuklu sanık Osman Karaca'nın yargılandığı davada karara bağlandı.

FETÖ'nün 'Meksika İmamı' olduğu iddiasıyla, MİT'in operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilen tutuklu sanık Osman Karaca'nın yargılandığı davada karara bağlandı. Mahkeme, Karaca'yı 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

FETÖ'nün 'Meksika İmamı' olduğu iddiasıyla, MİT operasyonuyla Kamboçya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen tutuklu sanık Osman Karaca'nın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'uluslararası casusluk' suçlarından 26,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Karaca ile avukatı hazır bulundu.

"Silah, örgüt, casusluk gibi konularla hiçbir ilgim yoktur, bu suçlamaları kabul etmiyorum"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Osman Karaca, "19 Ekim'de sabah 08.30 sıralarında Kamboçya'daki Türk Elçiliği tarafından rızam olmadan hazırlanan sahte geçici pasaportla Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye zorla giriş yaptırıldım. Silah, örgüt, casusluk gibi konularla hiçbir ilgim yoktur, bu suçlamaları kabul etmiyorum. Benim sözde 'Meksika İmamı' olduğum iddia edilmektedir. Bu, hayali bile kurulamayacak gülünç bir iddiadır. Ben Meksika'da iş bulamadığım için ailemden ayrı kalmayı göze alarak Kamboçya'dan gelen iş teklifini kabul ettim" dedi.

"CASUSLUĞU BİR TEK FİLMLERDEN GÖRDÜM"

Sanık Osman Karaca savunmasının devamında, "Ben sadece bir eğitimciyim. Bu, hiçbir dayanağı olmayan bir iddiadır. Ben casus olsaydım beni ödüllendirmeniz gerekirdi. Casusluğu bir tek filmlerden gördüm, bu iddia filmlere bile konu olamayacak bir iddiadır. Kamboçya'da eğitim dışında bir faaliyetim olmamıştır. 30 öğrencili küçük bir anaokulunda çalıştığım için suçlanıyorum. Ben Bylock da kullanmadım. Hakkımda çıkan haberler tamamen iradem dışında, üçüncü şahıslarca yapılmıştır. Bu haberlerden hala da haberim yoktur. Ben bir suç işlemedim, suçlu da değilim, terörist hiç değilim. 2 yıl 9 ay 24 gündür tutukluyum, tutukluluk süremin de dikkate alınarak beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı. Duruşmada müvekkilinin savunmalarına katıldığını söyleyen sanık avukatı, müvekkilinin beraatını ve tahliyesini talep etti. Son sözü sorulan tutuklu sanık Osman Karaca, "Kısacası ben bir suç işlemedim. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

7,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Osman Karaca'nın 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, üzerine atılı 'uluslararası casusluk yapma' suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Bylock yazışma içerikleri ve dosyadaki Bylock hususundaki tespitlerin sanığın tahliyesi halinde yurt dışına çıkabileceği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunması gerekçesiyle sanığın hükmen tutuklanmasına da hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kamboçya dış yapılanmasında yer alan Zaman İnternational School'da okul müdürü olarak görev yaptığı ve sonrasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından FETÖ/Meksika ülke imamı olarak görevlendirildiği anlatıldı. İddianamede, Dışişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yurtdışı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahısların kimlik bilgilerinin bulunduğu CD içerisinde yapılan incelemede, şüpheli Osman Karaca'nın Meksika'nın Meksiko şehrinde faaliyet yürüten FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir Türkiye Meksika Endüstri ve Ticaret Odası isimli derneğin faaliyetleri sırasında etkin bir şekilde öne çıkan bir kişi olduğu, adı geçen derneğin terör örgütüne müzahir TUSKON ile bağlantılı olduğu ve Meksika'da anaokulu olarak faaliyet gösteren Colegio de Excelenci A Raindrop isimli eğitim kurumunun yöneticilerinden olduğunun yer aldığı vurgulandı.

Şüpheli Karaca'nın FETÖ silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin Bylock uygulamasını kullandığı kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Osman Karaca'nın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'uluslararası casusluk' suçlarından 16 yıldan 26,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Sema Demir/İHA)

YORUMLAR
500
12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı JASAT, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı JASAT, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca'ya 7,5 yıl hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:29:51. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca'ya 7,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement