FETÖ'nün sözde

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci hakim karşısına çıktı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Bekmezci ve avukatı katıldı. Bekmezci'nin avukatı, müvekkilinde alzaymır şüphesi bulunduğunu, anlamsız ve tekrar ifadeler verebileceğini, yapılacak sorgulamanın çok sağlıklı olmayacağını savundu.

Sanık Bekmezci, ticaretle uğraştığını, züccaciyeci olduğunu, askerden geldiğinde Kestanepazarı Camisi idari heyetine alındığını ifade ederek, terör örgütüyle hiçbir bağı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanının "Fetullah Gülen ile tanıştınız mı?" sorusuna Bekmezci, "Kestanepazarı Camisi idari heyetindeydim. Orada tanıştık." yanıtını verdi.

Başkanın "Örgütün para kasası olduğunuz iddia ediliyor." sözleri üzerine sanık, "Vakfa üye olunca görev dağılımı yapıldı. Ben orada ali heyetinde bulunuyordum. O zamanlar büyüklerimin sözünü dinleyip gelip gitmişimdir." ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanının "FETÖ'nün kendi yetiştirdiği öğrencileri askeri okullara soktukları ve genelde 3 öğrenciye bir mahrem imam atadıkları, sizin de bu mahrem imamlara eğitim verdiğiniz iddia ediliyor. Bununla ilgili söyleyecekleriniz nelerdir?" sorusu üzerine Bekmezci, "İnsanın gülmesi geliyor. İlkokul mezunuyum. Yapım ve kültürüm itibarıyla onlara akıl verecek aklım yok. Bu oluşumlarda yer almadım. Onları yönetecek karakter ve yapıda değilim." dedi.

Başkanın "Fetullah Gülen ile en son ne zaman ve nerede görüştünüz?" sorusunu Bekmezci, "7-8 sene önce görüştüm. Amerika'da torunlarım var. Onları ziyarete gitmiştim. 'Fetullah Gülen burada' dediler. İzmir'den tanıyorum. Görüşmek istiyorum' dedim. Torunum evlendi orada. 1-2 defa daha gittim sonra. Gülen'i İzmir'de vaaz verirken dinledim." diyerek yanıtladı.

Mahkeme Başkanının "Niçin Amerika'da yaşıyormuş, sordun mu? Kendisi açıkladı mı?" şeklindeki sorusu üzerine Bekmezci, "Beni ilgilendirmez. Sormadım, açıklamadı. Nerede oturursa otursun beni ilgilendirmez." beyanında bulundu.

Bekmezci, darbe girişiminden önceden haberi olmadığını iddia ederek, "Bu ahlaksız insanların karşısına çıkarım. Vatanıma leke getirecek insanlardan değilim. 15 Temmuz'da İzmir'deydim. Darbeden sabah haberim oldu. Dışarıda gürültüler vardı. Hanımıma 'Bir şeyler oluyor galiba' dedim ve bir önceki gece darbe olduğunu öğrendim. Böyle bir suçlamanın içinde olmama hayret ettim. 81 yaşındayım ve kendi ihtiyacımı gideremiyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim haberim olsa karşısına çıkardım." diye konuştu.

Mahkeme Başkanının "Örgüt üyelerinin sizin yurt dışına çıkarılmanız yönünde ByLock konuşmaları var." sözleri üzerine Bekmezci, "O pisliğin içinde bulunmadım. Yanımda konuşulsa o kişinin ağzına vururum. Memleketimde huzur istiyorum." dedi.

Mahkeme başkanı "Hiçbir terör örgütü üyesi milleti, ülkeyi bölmeye çalıştığını ve suçunu kabul etmiyor. Senden de kabul etmeni beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

Bekmezci, "ByLock nedir, onu bilmiyorum. Bana yurt dışına çıkma konusunda bir teklif gelmedi." beyanında bulundu.

Tanık O.E. bir avukat arkadaşı aracılığıyla Pensilvanya'ya gittiğini, Gülen'i kaldığı çiftlikte gördüğünü belirterek, "Sanık da Gülen'in malikanesindeydi." dedi.

Tanık G.E.T. sanığın ismini örgüt içinde Fetullah Gülen'e yakın bir isim olarak duyduğunu ileri sürdü.

Tanık H.T.C. Çiğli'de bir sohbete katıldığında sanığı gördüğünü belirterek, "Dini sohbet yaptı. Satır aralarında askeri liselerin öneminden, dinini sevenlerin askeri liseye gitmesi ve bunun gizli kalması gerektiğini söylüyordu." dedi.

Başkanın bu ifade sonrasında sanığa söz vermesi üzerine, "Devletimizin sözünün önüne geçecek kadar alçalmadım. Askeri konularda akıl vermeyi küstahlık sayarım." ifadesini kullandı.

İddia makamı, eksik hususların tamamlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Bekmezci'nin avukatı, müvekkilinin yakın geçmişe yönelik sorulan sorulara cevap veremediğini belirterek, "Alzaymır hastası olup olmadığına dair rapor talep ediyoruz. 60-70'li yıllara dair çok net cevaplar veriyor ancak yakın geçmişe yönelik veremiyor. Kendisine yöneltilen soruları anlamıyor. Ev hapsi ve adli kontrol talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak sanığın yurt dışında açılan örgüte ait okulları anlattığı sosyal medya programlarında sanığa ait kesimlerinin dijital ortamda kayıtları yapılarak bir örneğinin mahkemeye gönderilmesine ve dökümlerinin yapılmasına, sanık avukatına süre verilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Operasyonun geçmişi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanmış, Bekmezci hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.