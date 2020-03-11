FETÖ sanığı akademisyenin davasında "etkin pişmanlık" kararı - Son Dakika
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FETÖ sanığı akademisyenin davasında "etkin pişmanlık" kararı

17 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Doç. Dr.

FETÖ sanığı akademisyenin davasında

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk'ün yargılandığı dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütün çökertilmesine ilişkin bilgiler verdiği gerekçesiyle önce 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki tavrını dikkate alarak verilen ceza hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Burcu Kalkan Oğuztürk ve avukatı katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Oğuztürk, dosyanın içerisinde teşhis raporu olduğunu, 35 kişiyi teşhis ettiğini, bu kişiler arasında yargılananlar ve ceza alanların olduğunu belirterek, kendi ifadesi üzerine özellikle hakimler ile ilgili teşhisler ve beyanları sebebiyle HSK tarafından soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Bahsettiği dosyalara ilişkin tanık olarak müfettişe de ifade verdiğini anlatan Oğuztürk, "Benim verdiğim bir kısım isimlerde Bylock çıktı, gözaltı listesi oluşturuldu. Basında MHP hakkında açılan bir davadan dolayı Ankara Sulh Hukuk Mahkemesinde benim verdiğim mütalaaya ilişkin bilgiler vardır. Ben burada örgüt lehine çalışsam örgütün işine gelecek şekilde mütalaa verirdim. Öncellikle beraatime, mahkeme aksi kanaatte ise tüm lehe olan hükümler uygulansın. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasını da kabul ediyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Oğuztürk'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işledinin sabit olduğunu, sanığın Bylock ve Kakao Talk programını kullanması, dosyada bulunan dijital rapor ve whatsapp yazışmalarından anlaşıldığı üzere sanığın örgüt içerisindeki konumu, örgüte sağladığı fayda dikkate alarak 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığın etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini samimi olarak anlattığı, sanığın 35 kişiyi teşhis etttiği, özellikle sanığın eşi Fırat Oğuztürk ile Emre Alp'i teşhis ettiği, bu kişiler hakkında sanığın teşhisi üzerine soruşturma başlatıldığı, yine sanığın beyanları üzerine henüz görevde bulunan birçok hakim ve savcı ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirterek, sanığın verdiği bilgilerin örgütün çökertilmesine ilişkin olması, sanığın verdiği beyanlar üzerine bir kısım şüphelilerin açığa çıkması ve yakalanması dikkate alarak, verilen cezayı 2 yıla indirdi.

Sanığın yargılama sırasındaki hal ve tavrını da dikkate alarak cezasını 1 yıl 8 aya düşüren mahkeme heyeti, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaatin oluşması ve sanığın sabıkasız oluşunu da göz önüne alarak, sanık hakkında verilen ceza hükmünün açıklamasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullananlara yönelik soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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