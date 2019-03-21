Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Astsubaya Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Astsubaya Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Astsubaya Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdulhamit Taşdemir ile avukatı katıldı.

Taşdemir, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sanık, herhangi bir terör örgütüyle bağının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın, örgütün talimatı ve yardımıyla askerlik mesleğine girdiğini ve hiyerarşik olarak örgütsel bağlantısını muhafaza ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Taşdemir'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Gördü Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek 4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:46:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Astsubaya Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]