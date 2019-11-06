FETÖ sanığı Ilıcak ve Altan'ın tahliyesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın hükümle tahliye edilmesine ilişkin verilen kararı eleştirdi.

Taytak, gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, bazı FETÖ mensuplarının 3 Kasım 2019'da kapatılan Zaman gazetesinin sosyal medya hesabından "Geri döneceğiz" şeklinde mesaj atmasının, ayrıca "KHK faciadır" sözleriyle mağdur edebiyatı yapılması ve verilen tahliye kararlarının manidar olduğunu ifade eden Taytak, şunları kaydetti:

"Nazlı Ilıcak ve FETÖ'cü hain savcı Zekeriya Öz kartopu oynasın, FETÖ paçavrası gazete geri dönsün' diye mi, kahraman Ömer Halisdemir 30 kurşun yemiş ve 251 kahramanımız şehit olmuştur? 'FETÖ'nün siyasi ayağı kırılacak' diye beklerken, bu hainlerin serbest kalması adalete olan inancımızı sarsmıştır. Bu yaşananlar, kurumaya yüz tutan FETÖ bataklığının yeniden bir çaba içerisinde olduğunu göstermektedir. 'Ben ahmakmışım' diyenler, cambazlar, kriptolar, mağdurlar üzerinden ortalıkta cirit atıyor. Biran önce tedbirler alınmalı, FETÖ terör örgütünün kökü kurutulmalıdır."