FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 5 tutuklama - Son Dakika

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 5 tutuklama

6 saat önce

EDİRNE merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 5 tutuklama, System.String[]

EDİRNE merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerini, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırdığı iddia edilen organizatörler ile ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takipte, organizatörlerin, FETÖ/PDY şüphelilerini zaman zaman kaçak göçmenler arasına gizleyerek kaçırdığı tespit edildi. Organizatörlerin, FETÖ şüphelilerine VIP tarife uyguladığı, sahte kimlik ve sahte pasaport düzenlediği, Meriç Nehri'ni şişme bot, deniz yolunda ise sürat teknesi ile kaçışları gerçekleştirdiği belirlendi. Organizatörlerin, şüphelilerden 'garantili kaçırma' karşılığında ise kişi başına 10 bin euro aldıkları ortaya çıktı. Kaçak yollardan Yunanistan'a götürülen FETÖ şüphelilerin, bu ülkede ise özel araçlarla karşılanıp, gidecekleri diğer ülkelere götürüldükleri saptandı.

Elde edilen bu bilgiler ışığında polis, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.K., E.Y., A.E., E.Ö., B.N., F.Y. ve M.K., gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., B.N., E.Y., A.E. ve E.Ö. mahkemece tutuklanarak, cezaevine konulurken, M.K. ve F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
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