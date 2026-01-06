FETÖ üyesi firari polis yakalandı - Son Dakika
FETÖ üyesi firari polis yakalandı

FETÖ üyesi firari polis yakalandı
06.01.2026 16:19
Nazilli'de 6 yıldır firar eden FETÖ üyesi E.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY üyesi ve 6 yıldır firari durumda polislikten ihraç şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan E.A. isimli polislikten ihraç şahıs yakalandı. E.A. gerekli adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

