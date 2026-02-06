FETÖ Üyesi S.Ç. Yakalandı - Son Dakika
06.02.2026 15:59
Nazilli'de FETÖ üyeliğinden 7 yıl hapis cezası bulunan S.Ç. jandarma tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (38), jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat 2026'da Nazilli'de düzenlenen operasyonda, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.'yi (38) yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

