AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (38), jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat 2026'da Nazilli'de düzenlenen operasyonda, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.'yi (38) yakalayıp, gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Üyesi S.Ç. Yakalandı - Son Dakika
