Fevzi Çakmak Kültür ve Taziye Evi Açıldı

Yunusemre Belediyesi, içerisinde kadınların da kurs görebileceği kompleks proje Mareşal Fevzi Çakmak Kültür ve Taziye Evi'nin açılışını törenle yaptı.

Yunusemre Belediyesi, içerisinde kadınların da kurs görebileceği kompleks proje Mareşal Fevzi Çakmak Kültür ve Taziye Evi'nin açılışını törenle yaptı.



Yunusemre Belediyesi, kompleks projelerinden birini daha tamamladı. Mareşal Fevzi Çakmak Kültür ve Taziye Evi törenle hizmete açıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin ev sahipliğini yaptığı törene, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Mahalle Muhtarı Musa Sezer, meclis üyesi adayları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta ilk konuşmayı yapan Mahalle Muhtarı Musa Sezer Manisa'da görülmemiş bir projeyi mahallelerine kazandıran Yunusemre Belediyesine teşekkür etti.



Vatandaşlara seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde güzel bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi. "Daha güzellerini de yapacağız" diyen Belediye Başkanı Çerçi, "Fevzi Çakmak, yaptığımız tüm hizmetleri hak ediyor. Bu proje mahallemizin en büyük taleplerinden biriydi. Üst katında hanımlarımızın kurs alabileceği alt katında ise taziyelerin kabul edilebileceği yoğun emek verilen kompleks bir proje. Her zaman dediğimiz gibi hanımlarımızı önemsiyoruz. Onların memnuniyeti bizim için önemli. 5 yılda mahallemizdeki birçok sorunu ortadan kaldırdık. Burada yaşayan vatandaşlarımız bunu biliyor. Yeni dönemde çok daha güzellerini yapacağız İnşallah" diye konuştu.



AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise konuşmasında Yunusemre Belediyesi ile uzun yıllar hizmet alamayan mahalleye güzel yatırımlar yapıldığının altını çizerek, "Atalarımız at binenin kılıç kuşananın derler. Başkanımızı çok eskilerden tanırım. Birlikte Recep Tayyip Erdoğan'a yoldaşlık yaptık. Hem kendisini hem de çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Güzel çalışmalara imza attı. Uzun yıllar hizmet alamayan mahallede sorunları ortadan kaldırdı. Tüm mahallelere ayrım yapmadı, eşit hizmet götürdü. Yaptıklarını siz de görüyorsunuz. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye son günlerde değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Son 15 yılda güzel değişimler yaşandı. Birlik ve beraberlikle ülkemiz kalkındı. Ama şimdi piyonları öne sürüyorlar. Amaçları ülkeyi bölmek, parçalamak. Bu ülkede hepimiz bir olacağız. Başka çaremiz yok. Türkiye son kale. Uyanık olmak zorundayız. Biz biriz kardeşiz hep beraberiz. Bunu unutmayalım. Yunusemre Belediyesi, mahallemize güzel bir proje kazandırmış. Sizler adına teşekkür ediyorum"



Konuşmaların ardından Başkan Çerçi ve protokol üyeleri açılış kurdelesini dualarla kesti, taziye evini gezdi.



Yaklaşık bin metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilen proje içerisinde; taziye salonu, mescit, bayanlara yönelik kursların verileceği derslikler, çocuk oyun alanı ve oturma salonları bulunuyor. - MANİSA

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