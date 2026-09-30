Feyza Altun\'un eski eşinden aldatılma iddiasına yanıt: Mağduriyet üretiliyor

Feyza Altun'un eski eşi İlker Sungurlar tarafından aldatıldığını öne sürerek bazı mesajları yayımlamasının ardından tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Sessizliğini bozan Sungurlar, Altun ile 2022 yılında boşandıklarını, daha sonra yeniden bir araya geldiklerini ancak ilişkilerinin geçtiğimiz haziran ayında sona erdiğini açıkladı. Sungurlar, kamuoyuna yansıyan anlatıma da “mağduriyet” sözleriyle tepki gösterdi.

"2022 SENESİNDE BOŞANDIK"

Feyza Altun'un açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği İlker Sungurlar, eski eşiyle ilişkisinin geçmişine ilişkin detayları anlattı.

Sungurlar, Altun ile 2022 yılında boşandıklarını belirterek, ayrılığın ardından yeniden bir araya geldiklerini doğruladı. İkilinin bir dönem yeniden aynı evde yaşadığını ifade eden Sungurlar, bu birlikteliğin ise geçtiğimiz haziran ayında sona erdiğini söyledi.

"ALGI YARATARAK MAĞDURİYET ÜRETMEK"

Hakkında ortaya atılan iddiaların kamuoyuna yansıtılma biçimine itiraz eden Sungurlar, yaşananları kendi açısından değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sungurlar, “Özet şu ki bir algı yaratarak mağduriyet üretmek, bunu köpürterek büyütmek tabii ki alıcısı olan bir konu” sözleriyle Altun'un açıklamalarına karşılık verdi.

Sungurlar ayrıca anlatabileceği başka özel bilgiler bulunduğunu ancak bunları kamuoyuyla paylaşmayacağını ifade etti.

"İLİŞKİMİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Sungurlar, Feyza Altun ile 2022 yılında boşandıklarını ancak daha sonra yeniden bir araya gelerek ilişkilerine devam ettiklerini, bu birlikteliğin geçtiğimiz haziran ayında sona erdiğini belirterek, “Yaşadıklarımın ve ilişkimin sonuna kadar arkasındayım” dedi.

AYNI YERDEN YAPILAN PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Sungurlar'ın açıklamasının ardından yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Feyza Altun'un açıklamalarında adı geçen Tuğçe Özbaykal ile İlker Sungurlar'ın aynı yerden paylaşım yaptığı görüldü. Söz konusu paylaşımlar sonrası taraflardan bu ayrıntıya ilişkin ayrıca bir açıklama gelmedi.