Feyzioğlu'ndan şehit Teğmen Bilir'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in Tokat'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Tokat Barosunun ev sahipliğinde, mesleki eğitim semineri ve meslekte 40'ıncı ve 50'nci yılını dolduran avukatlar için yapılan törene katıldıktan sonra Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan Bilir'in ailesinin Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretine gitti.

Taziye çadırında Bilir'in aile fertleriyle bir araya gelen Metin Feyzioğlu, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Feyzioğlu'na ziyareti sırasında Tokat Barosu Başkanı Melih Yardımcı da eşlik etti.