Feyzullah Ak, Düzce Oda Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Feyzullah Ak, Düzce Oda Başkanlığına Seçildi

Feyzullah Ak, Düzce Oda Başkanlığına Seçildi
13.01.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Dokuma Giyim Odası'nda gerçekleştirilen seçimde Feyzullah Ak başkan seçildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Dokuma Giyim, Mensucat ve Örgülük Eşya Odası'nın olağan seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. İki başkan adayının yarıştığı seçimlerde, üyelerin oylarıyla Feyzullah Ak oda başkanlığına seçildi.

Dokuma Giyim, Mensucat ve Örgülük Eşya Odası genel kurulu demokratik bir ortamda tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda çoğunluğun desteğini alan Feyzullah Ak, Düzce Dokuma Giyim ve Konfeksiyoncular Odası'nın yeni başkanı oldu. Seçimlerin ardından bir teşekkür konuşması yapan Başkan Ak, kendisine destek veren tüm üyelere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek "Seçimi kazandık. Büyük bir azimle, emekle, gece gündüz demeden çalışan yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimler, her daim odalarımızı güçlendirir ve heyecanlandırır. İlk gün söylediğimiz gibi, bizler herkesin başkanı olacağız ve her zaman esnaflarımızın sorunları için mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Mevlam çıktığımız bu yolda bizleri başarılı eylesin" dedi.

Yeni dönemde oda yönetiminin; dokuma, giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren esnafın sorunlarının çözümü, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve sektörel gelişimin desteklenmesi adına çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Başkan Feyzullah Ak ve yeni yönetim kurulunun, Düzce esnafı için aktif ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı benimseyeceği ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Feyzullah Ak, Düzce Oda Başkanlığına Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:57:08. #7.11#
SON DAKİKA: Feyzullah Ak, Düzce Oda Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.