Feyzullah Aktürk: "100. madalya bana nasip oldu" - Son Dakika

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Feyzullah Aktürk, 100. madalyanın kendisine nasip olmasından dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 96 kiloda Bulgar rakibi Ahmed Bataev'i 6-1 mağlup ederek altın madalya kazanan ve Türkiye'nin güreşte 100. altın madalyasını alan Feyzullah Aktürk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gururlu olduğunu ifade eden Aktürk, "Bundan önceki abilerim ve ustalarım yüzüncüye kadar getirdi. Şampiyon olunca bana nasip oldu. U23 yaş altında şampiyon oldum, bugün burada şampiyon oldum. Bütün herkesin bana inancı vardı. Kimsenin inancını boşa çıkarmadım" dedi.

ŞEREF EROĞLU: "SPORCULARIMIZ GERİ ADIM ATMAYACAK"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise yaptığı açıklamada, "20 günde Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak, görebilmek çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik. Bizim sporcularımız geriye adım atmayacak dedik. Sporcularıma ve ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)