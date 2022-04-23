Feza Albay: "Uzaylının Kafası Ters Armut Şeklindeydi" - Son Dakika

Spacemag Türkiye'nin kurucusu Emre Ergül'ün Radyo Gar'da yayınlanan "Emre Ergül'le Kozmoğrafya" programının bu haftaki konuğu emekli albay Feza Güllü oldu.

31 yıl Türk ordusunda hizmet veren ve 6 yıl önce emekli olan Güllü, 1990 yılında uzaylılar tarafından alıkonulduğunu iddia etti.

Güllü albay, 32 yıl önce yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Bu yılın başında bir toplantıda Orion Ufo Araştırma Merkezi'nin Başkanı Kuzey Atacan ve yardımcısı Cem Çorapçı'yla tanıştım. Sohbet ederken yaşadığım olayı anlattım."

"Kuzey Bey beni davet etti İstanbul'a. Hipnoz çalışmalarına katıldım."

"Bu seanslarda bilinçaltımda olan o kayıp 2 saatteki görüntüler ortaya çıktı."

"PEYGAMBER DEVESİ ŞEKLİNDE"

"Yerçekimsiz bir ortam düşünün. Oturuyor değilim. Sanki yatay duruyordum. Bir obje bana bakıyordu. Burnu küçüktü. Gözleri iriydi. Ters armut şeklinde başı vardı. Vücudu inceydi. Silüet şeklinde gördüm. Çünkü arkasından gelen günışığından da etkili bir beyaz ışık, vücudunu silüet gibi gösteriyordu."

"Ellerini ya da bacaklarını görmedim. Boynu inceydi. Omuzları dardı. Daha aşağısını hatırlamıyorum."

"Hareket eden gölgeler de vardı. Sayıları Birden fazlalardı."

"Bu yaşam formlarının haricinde peygamber devesine benzeyen formlar da vardı. Sayıları belki 2 belki 3'tü. Arkada bunlara komut veriyorlardı."

"UFO YOK! DÜNYA'YA GELEN GİDEN YOK!"

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