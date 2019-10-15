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Fiat'tan ekim fırsatları

1 saat önce

CARMEDYA.COM – 3 kamu bankasının taşıt kredisi indirimine Fiat’tan da destek geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aldıkları ortak kararla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları için taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Kampanya kapsamında, Fiat’ın Doblo ve Fiorino modellerini tercih eden tüketiciler 120 bin TL tutar ve 60 aya kadar...The post Fiat’tan ekim fırsatları appeared first on Carmedya.

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CARMEDYA.COM - 3 kamu bankasının taşıt kredisi indirimine Fiat'tan da destek geldi.



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aldıkları ortak kararla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları için taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.


Kampanya kapsamında, Fiat'ın Doblo ve Fiorino modellerini tercih eden tüketiciler 120 bin TL tutar ve 60 aya kadar vadeli taşıt kredisine yüzde 0,49 faiz oranıyla sahip olabilecekler. Egea Sedan, Egea HB ve Egea SW modellerini tercih eden tüketiciler ise 120 bin TL'lik tutar ve 30 aya kadar vade seçeneğiyle yine yüzde 0,49 faiz oranıyla ulaşabilecek.


Sunulan kredi koşulları yerine araçlarını peşin olarak satın almayı düşünen tüketiciler ise Fiat bayilerinde yine avantajlı nakit ödeme fırsatlarından yaralanabilecekler. Fiat Egea'ya Ekim ayı boyunca 76 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek.


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Fiat, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:27 
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