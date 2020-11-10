FIBA 2021 Kadınlar EuroBasket'in maskotu tanıtıldı

Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket) resmi maskotu tanıtıldı.

Lola isimli kıvırcık saçlı bir kız olan maskot, önümüzdeki yıl düzenlenecek Avrupa'nın en büyük kadın basketbol etkinliğinin 38. tanıtıcısı olacak. Maskot, Sloven ajans Zadrga tarafından dizayn edildi.

FIBA 2021 Kadınlar EuroBasket, 17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Grup aşaması ve ilgili çeyrek finaller Fransa'nın Strazburg ve İspanya'nın Valensiya kentlerinde gerçekleşecek. Turnuvanın final müsabakaları ise Valensiya'da oynanacak. - İSTANBUL