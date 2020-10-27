FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom: 98 Hapoel Jerusalem: 94 - Son Dakika

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom: 98 Hapoel Jerusalem: 94

27.10.2020 22:46
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom: 98 Hapoel Jerusalem: 94, System.String[]

Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'i 98-94 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'i 98-94 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Türkiye'yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla temsil eden Türk Telekom, G Grubu'ndaki ilk maçında Hapoel Jerusalem'i ağırladı. Ankara ekibi maça Kamar Baldwin, Sam Dekker, Tyler Ennis, Michael Eric, Can Korkmaz beşiyle çıktı. İlk sayılarını Michael Eric elinden bulan Türk Telekom, 4'üncü dakika sonunda 13-9 öne geçti. İlk periyotta üstün oynayan başkent ekibi çeyreği 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Ariel'in orta mesafeden atışıyla eşitlik sağlanmasının hemen ardından, Tyler Ennis'in basketiyle Telekom yeniden öne geçti. Savunmada etkili bir görüntü çizen konuk ekibe karşı, pota altında etkili olmak isteyen Türk Telekom hücum fırsatlarını istediği gibi değerlendiremedi. Kylie Wiltjer'in üçlüğü ile 15'inci dakikada 36-36 eşitliği yakalayan başkent ekibi, devreye 46-49 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe defansta hareketli başlayan ev sahibi ekip, İsrail temsilcisinin hücumdaki top kayıplarını iyi değerlendirdi. Tyler Ennis'in yönettiği hücum organizasyonlarından başarılı sonuç alan Türk Telekom, 24'üncü dakikaya 56-51 önde girdi. Çeyreğin son bölümünde iyi oyununu sürdüren temsilcimiz final çeyreğine 9 sayı farkla 78-69 önde girdi.

Son çeyrekte Türk Telekom, 34'üncü dakikaya kadar oyun üstünlüğünü elinde tuttu, hücumda yapılan top kayıplarını iyi değerlendiren konuk ekip farkı kapattı ve öne geçti. Çekişmeli geçen maçın son bölümlerinde oyun disiplininden ödün vermeden mücadele eden Türk Telekom, mücadeleden 98-94 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 33 sayıyla Türk Telekom'dan Kylie Wiltjer oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Manuel Mazzoni xx (İtalya), Oskars Lucis xx (Letonya), Ventsislav Velikov xx (Bulgaristan)

Türk Telekom: Baldwin xx 9, Can Korkmaz x 3, Dekker x 9, Wiltjer xxxx 33, Eric xx 14, Erdi Gülaslan xx 14, Göktuğ Baş x, Ercan Bayrak x, Ennis xx 16

Hapoel Bank Yahav: Kramer xx 18, Phillip xx 12, Thomas xxx 21, Hill xx 15, Zalmanson x 2, Ariel x 5, Braimoh xx 18, Blatt x 3, Sirvydis x

1. Periyot: 25-23 (Türk Telekom lehine)

Devre: 46-49 (Hapoel Bank Yahav lehine)

3. Periyot: 78-69 (Türk Telekom lehine)

Beş faulle oyundan çıkanlar: Braimoh, Hill, Ariel (Hapoel Bank Yahav) - ANKARA

Şampiyonlar Ligi, Türk Telekom, basketbol, İsrail, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom: 98 Hapoel Jerusalem: 94 - Son Dakika Spor

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