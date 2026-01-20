Fidan: Suriye'deki Mutabakatı Destekliyoruz

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Biz 10 Mart Mutabakatı'nı nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Yani Suriye'deki tarafların kendi iradesiyle bir mutabakatı kabullendikten sonra biz Türkiye olarak, belli konularda rezervimiz olsa da aslında onu bir kenara bırakıp, oluşan ortak mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4 artı 4 Mekanizması Toplantısı'na dair açıklama yaptı. Fidan, önümüzdeki dönemde Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde neler beklendiğine dair soru üzerine şunları kaydetti:

"Özbekistan ile ilişkilerimiz tarihi, kültürel, jeostratejik bütün elementleri kapsayan muazzam bir ilişki. Bu ilişkiyi kurumsallaştırmak için kurmuş olduğumuz liderlerimizin iradesiyle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi var. Bu Konsey'in çalışmaları devam ediyor. Bu Konsey'in hazırlık çalışmaları için Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun bugün toplantısını yaptık.

Öğleden sonra da 4 artı 4 toplantısını gerçekleştireceğiz. Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, İstihbarat başkanımız, Savunma Sanayii Başkanımız olmak üzere karşı taraf da bu düzende geliyor. Bu Türkiye ile Özbekistan arasında her türlü hassas konunun çok büyük bir şeffaflıkla ve iş birliği ruhuyla masaya yatırılıp nasıl ilerletilmesi gerektiği konusunda da bir fikir veriyor. Bunun ilkini yapacağız.

Şu anda Özbekistan ile ticari ilişkilerimiz fevkalade iyi. Bölgesel ilişkilerimiz iyi. Türk dünyası adına ortaya koyduğumuz çaba gerçekten fevkalade iyi. Modern zamanlarda Türk dünyasının kurumsallaşmasını, iş birliğini çok ciddi bir örneğini, Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Şevket Mirziyoyev'in ortaya koyduğu iradeyle ileriye taşıyoruz. Bunu daha da ileri taşımaya devam edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız her alanda devam ediyor."

"Belli konularda rezervimiz olsa da mutabakatı desteklemeyi öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 18 Ocak'ta ilan edilen Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması sonrası Suriye'deki duruma dair değerlendirmesi sorulan Fidan, şöyle konuştu:

"Biz 10 Mart Mutabakatı'nı nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Yani Suriye'deki tarafların kendi iradesiyle bir mutabakatı kabullendikten sonra biz Türkiye olarak, belli konularda rezervimiz olsa da aslında onu bir kenara bırakıp, oluşan ortak mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz. Onun için 18 Ocak'ta tarafların ulaşmış olduğu ve Ahmed Şara'ın da deklare ettiği bu mutabakatın ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun hayata geçirilmesi, bunun için gerekli fedakarlıkların yapılması fevkalade önemli.

"Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması önemli"

Buna paralel olarak, onun hemen öncesinde Ahmed Şara tarafından çıkarılan kararname ile gerçekten çok uzun yıllardır Esad döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Hatırlayacak olursanız özellikle vatandaşlık verilmeyen birçok Kürt kardeşimizin vatandaşlığını almış olması için sivil savaş öncesi, Esad döneminde de Cumhurbaşkanımızın o yönde girişimleri olmuştu. Bizler o dönemde Özel Temsilci iken müteaddit defalar gittiğimizde her seferinde bu konuları gündeme getiriyorduk. Ama bu konular nihayete o dönem bizim çabalarımıza rağmen ulaşmamıştı.

Şimdi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ortaya koyduğu kararname, hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi, daha ait hissetmesi açısından fevkalade önemli. Arkasından ortaya konan 18 Ocak Mutabakatı'nın bütün zorluklarına rağmen hayata geçmesi, ben Suriye'nin birliği, bütünlüğü adına fevkalade önemli bir işlev göreceğine inanıyorum.

Fakat bu esnada sürekli oynanan DEAŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Burada Türkiye DEAŞ ile mücadelede her zaman için ön saflarda yer almıştır. Suriye'nin yeni yönetimiyle de büyük bir iş birliği ruhu içerisinde bunu ilerletmeye devam edecektir.

"Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik"

Bu sabah erken saatlerde Suriye Özel Temsilcisi Sayın Tom Barrack'la da bir araya geldik ve bir görüşme yaptık. Kendisi dün Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimleri verdi. Dün gün boyu kritik gelişmeler oldu. Her iki tarafla da görüştü ve her iki taraf da bu sefer üçlü bir araya gelerek Şam'da görüştü. SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerika'nın bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler oldu, uzun görüşmeler. Bunlarla ilgili görüş taahhüdünde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları takdirle karşılıyorlar. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz."

"Cumhurbaşkanımız çok kısa bir süre içerisinde kararlarını verecek"

Gazze'deki ateşkes kapsamında ikinci aşamaya geçildiği anımsatılan ve "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Barış Kurulu'na davet edildi. Siz de bu kurulun organı olan Gazze Yürütme Kurulu'ndasınız. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek" sorusu üzerine Fidan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birçok ülkeye davetiye gittiğini görüyoruz. Bize de geldi. Cumhurbaşkanımız kurucu üye olarak davet ediliyor Türkiye adına, Barış Kurulu'na. Biliyorsunuz, Devlet Başkanları ve Hükümet Başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturuluyor. Buranın bir kuruluş şartı var, sözleşmesi var. Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler.

Cumhurbaşkanımız başından beri Gazze olayının çözülmesi için uluslararası bir seferberliğin olmasını hep savunmuştur. Buna da öncülük etmiştir. Birçok uluslararası arkadaşıyla, partneriyle, kardeşiyle de bunun emeğini, çabasını vermiştir. Şimdi bu türden bir Kurul'un kuruluyor olması, belli birtakım eksikler olabilir, ona rağmen kıymetli bir gelişme diye değerlendiriyoruz.

Bizim de yakından çalıştığımız belli başlı ülkelere, Orta Asya'daki Özbekistan, Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetleri dahil olmak üzere, Azerbaycan olmak üzere, davetiye gitmiş olmasını kıymetli buluyoruz. Bütün bu ortaklarımızla, kardeşlerimizle, hem bölgemizdeki Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün gibi hem de Türk dünyasındaki kardeşlerimizle hem de Avrupa'daki dostlarımızla bütün bunları değerlendirip bir kararımızı vereceğiz.

"Eğer Gazze'ye ilişkin bir gram fayda sağlıyorsa Cumhurbaşkanımız bu konulara sıcak bakıyor"

Biz her türlü bu türden çabaları kıymetli buluyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuda uluslararası diplomasiyi seferber etmeye devam edecek. Eğer Gazze'ye ilişkin bir gram fayda sağlıyorsa, Afrika'da bir kişinin hayatını kurtaracaksa Cumhurbaşkanımız bu konulara fevkalade sıcak bakıyor. Ama tabii ki birtakım normların ve Türkiye'nin menfaatlerinin gözetilmesi de önemli. Tüm bunların hepsini değerlendirip Cumhurbaşkanımız kararını verecek yakında."