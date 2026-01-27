Fidan ve Barrot'tan Türkiye-Fransa İlişkileri Vurgusu - Son Dakika
Fidan ve Barrot'tan Türkiye-Fransa İlişkileri Vurgusu

Fidan ve Barrot\'tan Türkiye-Fransa İlişkileri Vurgusu
27.01.2026 15:17
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa ile ilişkileri güçlendirmek için verimli görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İki ülkenin hem NATO'da hem Avrupa güvenliğinde oynadığı önemli rolü dikkate aldığımızda burada da yapabileceğimiz çok şeyler olabileceğinin, bunun için de daha fazla bir araya gelip bazı konuları tartışmamız gerektiğinin altını çizdik." dedi.

Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Fransız mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, kendisiyle çok verimli görüşmeler yaptıklarını ve Türkiye-Fransa ilişkilerine değindiklerini söyledi.

Fransa-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini, Fransa ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel konuları detaylıca ele alma imkanı bulduklarını aktaran Fidan, iki ülke cumhurbaşkanlarının, Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha da ileri taşınması için kendilerine siyasi direktiflerini verdiğini belirtti.

Fidan, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki ilişkiler nasıl daha ileriye taşınabilir diye var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye-AB konularında da şu anda mevcut olan tıkanıklığın aşılmasına ve neler yapılabileceğine dair meslektaşıyla görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz şu anda önümüzde birkaç tane hedef var. Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, diğeri de vize serbestisi anlaşmasının devreye girmesi. Yani bu konuyu nasıl ilerletebiliriz, neler yaparız, diğer birtakım aramızda var olan konular neler, onları da görüştük. Ayrıca Avrupa güvenliği kapsamında NATO'nun içerisinde Avrupa güvenliğini nasıl ilerletebiliriz, neler yapılabilir, bu konuyla da ilgili gerçekten nitelikli görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

"İki ülkenin hem NATO'da hem Avrupa güvenliğinde oynadığı önemli rolü dikkate aldığımızda burada da yapabileceğimiz çok şeyler olabileceğinin, bunun için de daha fazla bir araya gelip bazı konuları tartışmamız gerektiğinin altını çizdik." diyen Fidan, bölgesel konularla ilgili Fransa ile Türkiye'nin önünde büyük bir işbirliği ve görüşme dosyası olduğunu aktardı.

Bölgesel ve küresel meseleler ele alındı

Bölgesel konularla ilgili iki ülkenin önünde büyük bir işbirliği ve görüşme dosyası bulunduğunu vurgulayan Fidan, bunlar arasında Suriye, Gazze, İran'daki gelişmeler, Akdeniz güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel güvenliği ilgilendiren konular olduğu bilgisini paylaştı.

Fidan, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin kesintisiz devam etmesi için neler yapılacağını da ele aldıklarına, bunun önemli bir mesele olduğuna dikkati çekti.

Fransız mevkidaşıyla Gönüllüler Koalisyonunun devam eden çalışmaları ve bu konuda Türkiye'nin yapabileceği katkılar ile Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerde gelinen son aşamayı da masaya yatırma imkanları olduğunu belirten Fidan, konuşmasında belirtemediği birçok konu olduğunu, bunun da iki ülke ilişkilerinin "konu seti genişliğini" gösterdiğini söyledi.

Fidan, Fransız mevkidaşına ziyareti ve nitelikli görüşme nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan ve Barrot'tan Türkiye-Fransa İlişkileri Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Fidan ve Barrot'tan Türkiye-Fransa İlişkileri Vurgusu
