Fidan ve Koşerbayev Ortak Toplantıda Bir Araya Geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı vesilesiyle, Ankara'da bulunan Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile bir araya geldi. Bakan Fidan ve Kazak mevkidaşı Koşerbayev, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı'na başkanlık etti.
