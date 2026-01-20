Fidan ve Saidov Ankara\'da Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı vesilesiyle Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi. - ANKARA