Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı David van Weel ile İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı van Weel ile İsviçre'nin Davos kasabasında görüştüğü bildirildi.
Paylaşımda, iki bakanın görüşmesine ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Van Weel Davos'ta Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?