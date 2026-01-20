FIFA Bilgi Paylaşımı Çalıştayı Rabat'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

FIFA Bilgi Paylaşımı Çalıştayı Rabat'ta

20.01.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA'nın Avrupa ve Afrika temsilcileri, Rabat'taki çalıştayda deneyim ve bilgi paylaştı.

FIFA'ya üye ülke temsilcilerinin katıldığı FIFA Avrupa & Afrika Bilgi Paylaşımı Çalıştayı, CAF Afrika Uluslar Kupası'na da ev sahipliği yapan Fas'ın başkenti Rabat'taki FIFA Ofisinde gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla Rabat'taki Afrika Bölge Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte TFF'yi, genel sekreter Abdullah Ayaz ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.

Çalıştaya Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Polonya, İsviçre, İzlanda, Çad, Yeşil Burun Adaları, Madagaskar, Fas ve Fildişi Sahilleri'nden federasyon yetkilileri katıldı.

Buğra İmamoğulları, milli takımların yapısı ve futbol tesislerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumda, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri ile ilgili bir sunum yaptı. Katılımcılar FIFA'nın Afrika Bölge Ofisi'nin yanı sıra Rabat'ta bulunan Fas Futbol Federasyonu tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, iki farklı kıtanın futbol organizasyonları karşısında yaşadığı küresel deneyimler konusunda bilgi paylaşımında bulunulan çalıştaya ilişkin "Afrika ve Avrupa'dan arkadaşlarımı ve meslektaşlarımı FIFA Ofisimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Bu etkinlikte birbirimizin deneyimlerini öğrenme ve bilgi paylaşımı yapma imkanı bulduk. Futbol küresel bir oyun ve benzersiz zorluklar içeriyor. Oyunumuzu birlikte ileriye taşımak ve gelecek nesillere ilham vermeye devam etmesini sağlamak için açık fikirli ve açık ruhlu olmamız önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Afrika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA Bilgi Paylaşımı Çalıştayı Rabat'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Otomobil ağaca ok gibi saplandı 2 kişi hayatını kaybetti Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kral 6. Muhammed, Trump’ın “Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etti Kral 6. Muhammed, Trump'ın "Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti
Suriye ordusu, YPG’nin serbest bıraktığı DEAŞ’lı teröristlerden 81’ini yakaladı Suriye ordusu, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerden 81'ini yakaladı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Bakan Tunç duyurdu O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
22:18
Kırmızı kart gördü Manchester City’nin yıldızı Galatasaray’a karşı yok
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 22:46:40. #7.11#
SON DAKİKA: FIFA Bilgi Paylaşımı Çalıştayı Rabat'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.