FIFA hakemlerine kokartları törenle takıldı

2020'de FIFA kokartı taşıyacak Türk hakemlere, kokartları törenle takıldı.



Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen 2019-2020 Sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nde, FIFA kokart töreni yapıldı.

Törene, TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile gözlemci ve hakemler katıldı.

Mecnun Otyakmaz, törende yaptığı konuşmada, hakemlerin işlerinin zor olduğunun herkesçe bilindiğini belirtti.



Türkiye'de hakem kararlarına düşük tolerans gösterildiğinin farkında olduğunu ifade eden Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bu konuda bize düşen sorumluluklar da var. Bizlerin, teknik ekiplerin ve oyuncuların da daha farklı yaklaşımlarının olması gerektiğinin farkındayız. Kulüp yöneticileri olarak bazen haklı bazen haksız açıklamalarımız oluyor. Bunları biliyoruz. Bunu teknik direktörlerimiz de zaman zaman yapıyor. Sahada sizleri aldatmaya yönelik hareketlerin yapıldığını da tüm Türkiye görüyor. Hakemlere saldırmanın dayanılmaz hafifliğine hepimiz kendimizi bazen kaptırıyoruz. Ancak konuyu saha içi kararlarına getirirsek, sizler de bazen işinizi daha da zorlaştırıyorsunuz. Bütün futbol ailesi olarak sizin iyi niyetinizden şüphe duymuyor ve size güveniyoruz.

Kulüp başkanları olarak sizden beklentimiz cesur olmanız, taraftarın, yöneticilerin ve televizyon yorumcularının etkisinde kalmamanız. Tüm müsabakalarda takım ayırt etmeksizin adaletli olmanız. Saha içindeki hakim sizsiniz. Sizin otoritenizi sarsacak hareketlerde bulunan oyunculara gerekli cezayı verin. Tüm kararlarınızı kimsenin tesiri altında kalmadan, forma rengine bakmadan bilginizle beraber vicdanınızla da verin. Oyun kalitesini arttırmak için sahada yapabileceğiniz şeyler var. Süre geçirmeye çalışan, hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde bulunan, her pozisyonda olur olmaz itiraz eden futbolcuya gerekeni yapın. Ancak ikinci sarı kartlarda da hassas davranın. Gerekeni Sivas'ta yapın, İzmir'de yapın ama İstanbul'da da yapın."

"Bir maçta farklı, öbür maçta farklı kararlar vermeyin"

Otyakmaz, hakemlerin saha içi kararlarında mutlaka bir standardının olması gerektiğini vurgulayarak, "Bir maçta farklı, öbür maçta farklı kararlar vermeyin. Bu tür kararlar uzun süre Türk futbolunda gündem teşkil ederek, sizlere büyük zarar veriyor. Hata yapabilirsiniz ama maçları öyle bir yönetin ki kafanızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız sizi rahatsız etmesin. Hepimiz, Türk futbolunun bileşenlerinin birer parçasıyız. Ahenk ve uyum içerisinde herkes görevini layıkıyla yaparsa, marka değerimiz artar, futbol kalitesi yükselir. Bizler futbolseverlere karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz." diye konuştu.



"VAR kayıtlarının paylaşılması fikrini destekliyorum"

Rusya'da gerçekleşen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra herkesin VAR sistemine olan isteği ve inancının arttığını dile getiren Otyakmaz, "Fakat ülkemizdeki uygulamaları görünce ne yazık ki hayal kırıklıkları yaşadığımız da bir gerçek. VAR konuşmaları, VAR çizgileri ve VAR'a gidip-gitmemek kamuoyunda yeni gündemler oluşturdu. VAR sistemini destekliyoruz ve ikinci yarıda daha iyi iletişimle problemleri azaltmanızı bekliyoruz. VAR kayıtlarının, toplumu bilinçlendirmek adına örnek teşkil edebilecek bazı kritik pozisyonlarda kamuoyu ile paylaşılması fikrini destekliyorum." ifadelerini kullandı.

33 hakeme FIFA kokartı

Törende 33 hakeme, 2020 yılında taşıyacakları FIFA kokartları verildi.

FIFA hakemlerine kokartları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törende, hakem Arda Kardeşler ve plaj futbolu hakemi Gökhan Barçın, ilk kez FIFA kokartı aldı.

FIFA kokartı takılan hakemler şunlar:



Hakemler: Cüneyt Çakır, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler



Yardımcı hakemler: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Kadın hakemler: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki

Kadın yardımcı hakemler: Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan

Plaj futbolu hakemleri: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın

Futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak, Fatma Özlem Tursun.