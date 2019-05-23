Fikret Orman'dan kadın futbol takımına iftar
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip ve kulübün kadın çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:30 Kaynak: AA
Başkanı Fikret Orman
, Kadınlar Futbol
1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip ve kulübün kadın çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vodafone Park
'taki restoranda gerçekleştirilen iftara yöneticiler Ahmet Ürkmezgil
ve Melih Aydoğdu da katıldı.
Fikret Orman, kadın futbol takımının şampiyonluğunu teknik ekip ve oyuncularla pasta keserek kutladı. Kulübün kadın çalışanlarıyla sohbet eden Orman, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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